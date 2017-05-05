Французские ученые создадут крыло самолета наподобие птичьего

Французские инженеры намерены создать крылья самолета по прототипу птичьих. По их мнению, у птиц идеальное крыло.

У природы можно позаимствовать немало полезных и эффективных вещей, которые с положительной стороны могут проявить себя в инженерной деятельности. Так, у птиц идеальное крыло, которое имеет способность колебаться, тем самым уменьшая сопротивление ветра. Такой метод является привлекательным для пассажирских самолетов, ведь так можно сделать их экономнее на несколько процентов. Специалисты планируют модернизировать заднюю кромку крыла, наделив ее возможности «колебаться» как крыло птиц. При этом удастся снизить силу трения об атмосферу железной птицы, а также уменьшить шумность при полете.

Разумеется, у перспективного проекта имеется и ряд недостатков. Скептики ставят под сомнение, что у электромоторов хватит мощности для контроля над большим крылом. К тому же, если сбой в работе случится на большой скорости, катастрофа станет неизбежной. Так, опытные образцы, скорее всего, испытают на БПЛА, а затем уж на самолетах.