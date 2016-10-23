Ученые предупредили космонавтов об опасности частых полетов на Марс

Ученые предупредили космонавтов о том, что на Марс не следует летать больше одного раза за всю жизнь. По версии исследователей, частые полеты чреваты получением высокого уровня радиации, связанного с галактическими космическими лучами.

Было установлено, что во время полета на Марс космонавт может получить около 0,66 зиверта радиации, дозы, которая сравнима со смертельной. Так, ученые постановили, что за годовой полет к Марсу, космонавт получит 0,7 зиверта ионизирующего излучения, то есть 73 рентген.

Исследователи отметили, что во время полугодового полета космонавта на Марс и его возвращения на Землю, он получит примерно 60% дозы радиации, допустимой за всю карьеру космонавта или астронавта, в том случае, еси полет будет осуществляться во время снижения солнечной активности.

Таким образом ученые предупредили космонавтом, что за всю жизнь им можно всего лишь один раз посетить Марс, последующий полет может стать для них смертельным.