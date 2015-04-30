Отечественные метеокомпьютеры в несколько раз уступают европейским аналогам

Компьютерная техника, которую используют метеорологи в России, в несколько раз слабее техники, которую использую в других развитых странах мира.





Отечественные метеорологи заявили, что их техника уже давно устарела, и поэтому им намного сложнее составлять прогноз. В других, более развитых странах, вычислительная техника меняется каждые два года. Например, в Британии техника в десять раз сильнее российской.



Для того, чтобы улучшить работу метеорологов, нужно пытаться усовершенствовать методы и средства прогнозирования. Сейчас в России уже устанавливают новый, более мощный компьютер. Его мощность будет составлять 1,3 петафлопса. Сейчас показатель становит 0,3 петафлопса. В той же Великобритании стоит вычислительная техника мощностью 16 петафлопс.



Кроме компьютерной техники, метеорологам не хватает данных. Россия не имеет ни одного собственного буя в Мировом океане, когда США имеет несколько тысяч таковых. Поэтому, для получения базы информации, представителям метеорологической службы приходиться обращаться к иностранным коллегам. Главной проблемой является стоимость буя. За один придется заплатить до 5 миллионов долларов.



Есть и позитивные стороны. Точность прогнозирования российских метеослужб составляет около 96%. Это один из лучших показателей. Также в РФ находиться одна из самых больших в мире погодная база.