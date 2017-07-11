Жители России поделились основными табу в сексе

Доля жителей России, которые бесприкословно осуждают половые контакты семейных людей вне брака, с 1998 года возросла на 18 процентов и составила 68 процентов, количество опрошенных, которые выступили против однополых отношений, также возросло с 68 процентов до 81 процента.

Также по данным эксперимента, выросло число тех, кто не одоборятет аборты, даже если у семьи слишком малые доходы. За 20 лет этот показатель подскочил с 12 процентов до 35.

Со слов специалистов, это рассматривается как "промежуточное" состояние общественного мнения, которое указало на то, что свобода в данной сфере фиксировалась, и в конце 90-х годов сменилась на более консервативное, но пока еще не радикальное настроение.

Опрос поводили с 15 по 20 декабря прошлого года, в нем приняли участие 1,6 тысяч человек из 137 населенных пунктов 48 регионов по всей России. Исследование проводилось на дому у респондента методом личного интервью. До этого похожий эксперимент был проведен в 1998 и 2008 годах. Также в октябре 2017 году сообщили, что за последние пять лет количество абортов в стране уменьшилось на 25 процентов.