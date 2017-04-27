Ученые заявляют: Бабочки появились на Земле гораздо раньше цветов

Ученые сделали новое открытие в отношении насекомых и их появления на Земле. По их мнению, они, а конкретно бабочки, появились гораздо раньше цветов. Это значит, что раньше они использовали хоботок для сбора влаги с растений и только намного позже с его помощью стали добывать нектар.

Ученые рассказали о своем новом открытии в сфере земной фауны. Об их исследованиях стало известно из напечатанной статьи в журнале Science Advances. Согласно приведенной там информации, недавно были найдены отпечатки тельца бабочки, которая могла жить на Земле около двухсот миллионов лет назад. Палеонтологи считают, что этот отпечаток принадлежит одной из самых первых представителей этого вида. Сообщается, что он очень напоминает облик обычной моли. По этой причине ученые предполагают, что именно так и выглядели первые бабочки.

Так как слепок такой древний, ученым пришлось поменять свое мнение относительно того, что появилось раньше – цветы или бабочки. Раньше считалось, что их появление датируется примерно одинаковым временем, однако теперь они пришли к выводу, что бабочки появились гораздо раньше. У них присутствовал хоботок, как и у современных представителей вида, но они могли использовать его для других целей. Например, чтобы собирать влагу или добывать пищу.