Специалисты: Чем вредно для здоровья отсутствие секса

Ученые из Британии выяснили, что половое воздержание наносит огромный вред для здоровья человека. Исследователи рассказали, что регулярный секс- это залог успеха для нормальной работы всех систем организма человека.

В первую очередь, по по данным ученых, от отсутствия полового акта страдает иммунитет человека. Кроме этого, возникает гормональный сбой и перестает вырабатываться так называемый гормон счастья. Отмечено, что для представительниц прекрасного пола половая близость очень важна в первую очередь в психологическом плане. При регулярном половом акте у женщин появляется уверенность в себе, нежели у тех, кто обделен интимом. У мужчин происходит все по другому. Отсутствие полового акта грозит серьезными проблемами с эрекцией и непроизвольным семяизвержением. Также стало известно, что девушки, в отличии от мужского пола, являются более выносливыми в сексуальном плане. Девушки могут проживать, не удовлетворяя своих интимных потребностей, не нанося своему организму вреда более долгое время. До этого, ученые из США рассказали, что после долгого воздержание могут возникнуть провалы в памяти.