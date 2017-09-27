Ученые нашли новые доказательства, что пришельцы совсем рядом

Ученые из США обнаружили новые доказательства существования пришельцев, которые находятся совсем рядом к Земле. Об этом говорит найденная вода на двух ближайших метеоритах.

Как сообщают журналисты портала Vladtime, специалисты из Космического центра NASA Johnson на двух максимально приближенных к Земле метеоритах, смогли обнаружить воду. Сообщается, что данные метеориты Заг и Монахана находятся рядом с нашей планетой уже длительное время. Новое открытие дает ученым понимание, что на данных небесных телах может обитать жизнь.

Астронавты намерены подробно изучить поверхность метеоритов и отправиться на поиски инопланетных жителей, которые, как и люди, выживают при помощи воды.