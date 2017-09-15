Ученые выяснили, почему женщины живут дольше мужчин

Немецкие ученые в ходе нового исследования смогли выяснить, почему большинство женщин живут дольше мужчин. Как оказалось, это связано с тем, что в организме у мужчин присутствует тестостерон, который способен оказывать влияние на нарушение иммунной системы.

Как рассказали специалисты, высокая продолжительность жизни у женщин напрямую связана с особенностями организма. По их словам, эстроген в организме женщин способствует проявлению противовоспалительного эффекта. В то же время тестостерон, который содержится в организме мужчин, влияет на нарушение иммунной системы.

В ходе своего исследования ученые занимались анализом уровня жизни в то время, когда в Исландии вспыхнула эпидемия кори, а также голод на Украине, Швеции и Ирландии.