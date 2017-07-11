Стивен Хокинг предрек человечеству настоящий ад на Земле

Стивен Хокинг рассказал, что ожидает Землю в случае, если глобальное потепление будет продолжаться. По его словам, землян ожидает настоящий ад.

Как рассказал Хокинг, в скором времени Земля может стать точной копией Венеры и жизнь на ней превратится в настоящий ад. Он отметил, что если человечеству не удастся сократить выбросы парникового газа, то все жители Земли вымрут от жары, а сама планета станет безжизненной. Так, профессор отметил, что из-за выбросов парникового газа в скором времени температура на планете может перешагнуть отметку в 460 градусов по Цельсию.

Как известно, ученые со всего мира считают, что около 4 миллиардов лет Венера была точно такой же, как и Земля. На ней была растительность, моря, однако потом что-то произошло и планета "высохла". Если учитывать то, что в настоящий момент исследователи оценивают возраст Земли в 4,5 миллиардов лет, то ее может постигнуть участь Венеры уже в какие-то ближайшие 500 миллионов лет, отметил Хокинг.

Помимо этого, Стивен Хокинг обвинил президента США Дональда Трампа в том, что его решение о выходе государства из Парижского соглашения о климате "обрекло всех на смерть".