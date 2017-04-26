Исследователи выяснили последствия хронического стресса

Подавление иммунитета и развитии опухоли, к такому результату приводит изменения в работе нейрохимических систем головного мозга, которые вызваны хроническим социальным стрессом. Об этом рассказали в пресс-службе Университета цитологии и генетики.

По мнению специалистов, хронический социальный стресс - это мощный психогенный фактор. Он способен вызывать изменения в работе огромного количества нейрохимических систем мозга вплоть до изменений экспрессии генов, в результате чего формулируется психоэмоциональное расстройство, которое способно вызвать каскад изменения в организме человека.

Ученые провели ряд экспериментов над подопытными мышами и выяснили, что в состоянии стресса развивались смешанные тревожно-депрессивные расстройства, которые сопровождало нарушения работы иммунной системы и образование опухоли. В будущем ученые планируют выполнить разработку методов фармакологической коррекции психогенного иммунодефицита. Первый шаг в этом направлении был выполнен, исследователи установили первичное воздействие анксиолитиками и антидепрессантами с целями позитивного воздействия на состояние стресса эффективнее, чем прием иммуностимулирующих лекарств и витаминов.