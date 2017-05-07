В Австралии исследователи нашли птиц с самыми черными крыльями

В Австралии исследователи отыскали райских птиц с невероятно черным цветом перьев на крыльях. Об этом сообщает издание "ВладТайм".

Оперение видов Parotia wahnesi, Ptiloris paradiseu и Astrapia stephaniaе имеет максимально черный цвет, который больше не встречается в естесственных условиях. Специалисты выяснили, что благодаря особому строению оно может поглощать практически 100% световых лучей. Подобную особенность обеспечивают миниатюрные вертикальные бороздочки и крючки, из которых состоит перо.

Вышеперечисленные виды встречаются также в Папуа-Новой Гвинее. Орнитологи отмечают, что на фоне черноты более яркие цвета выглядят очень контрастно, что привлекает самок. Физики же считают, что воссоздание структуры посредством трёхмерной печати поможет создать модели новых материалов и открыть неожиданные сферы их применения.