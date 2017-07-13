В Сети появилось видео, которое показывает колонию пришельцев

В глобальной сети появилось видео, которое наглядно демонстрирует то, что на луне действительно проживают пришельцы. Кадры космических зданий буквально шокировали интернет-пользователей.

В сети YouTube появилось загадочное видео со спутников, которые зафиксировали на Луне доказательства того, что там проживают инопланетные гуманоиды. Ранее уфологи неоднократно заявляли о ом, что на спутнике Земли могут обитать пришельцы. Теперь появилось доказательство их теории.

Интернет-пользователи были шокированы, когда увидели на луне целые постройки. При этом многие усомнились в подлинности видеоролика и предположили, что здания могли построить сами астронавты.