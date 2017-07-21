Уфологи зафиксировали пришельца, гуляющего по Аляске

Американская группа уфологов на территории Аляски обнаружили новую стоянку пришельцев, которые высадились на Землю. Специалистам даже удалось снять на видео одного гуманоида, который гулял по местности.

В YouTube появилось сенсационное видео инопланетного гуманоида, который прибыл на своей летающей тарелке на Аляску. На кадрах четко видно, что пришелец передвигается к своему летающему аппарату, после чего ползет по лестнице и улетает в густой лес. Данным видео заинтересовались также специалисты по НЛО из Румынии.

При этом не все пользователи Сети уверены в оригинальности видео, так как некоторые люди до чих пор отрицают наличие внеземной жизни. Сейчас на территории Аляски ведутся постоянные видеонаблюдения.