Уфологи приняли облако на Эльбрусе за таинственный НЛО

В Сети появилось видео с видами на горе Эльбрус в Кабардино-Балкарии, на нем уфологи рассмотрели очертания таинственного НЛО. Оказалось, что за корабль пришельцев эксперты инопланетных цивилизаций приняли обычное облако.

На одной из развлекательных страниц в Instagram было размещено видео, на котором, как утверждают пользователи, очевидцы засняли корабль пришельцев. Ролик был снят над горой Эльбрус, в Кабардино-Балкарии.

Многие начали утверждать, что на видео размещены уникальные кадры НЛО, который по своим формам полностью похож на те, которые уфологи представляют в своих описаниях о пришельцах. Комментаторы признавались, что такое видео их немного испугало, так как корабль выглядит очень реалистичным.

Однако, нашлись и скептики. В комментариях пользователи отметили, что уфологи в своих теориях заговора уже «стали сходить с ума» и принимают обычное дождевое облако за таинственные корабли. По мнению юзеров, на видео показано лишь облако, которое имеет необычную форму. Нашлись и те, кто не верит ни в НЛО, ни в облако. Такие пользователи указали, что видео стало результатом хорошего монтажа. Однако, зачем кому-то делать такой ролик, они не предположили.