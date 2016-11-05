Ученые: Генетическая терапия не только не лечит, но и может убить

Ученые из США заявили о бесполезности генетической терапии методом CRISPR. По их словам, иммунитет многих людей будет блокировать ее воздействие, а в крайнем случае может даже вызвать обширную интоксикацию и привести к смерти.

Данные об исследованиях сообщают специалисты Стендфордского университета. Для того, чтобы прийти к определенным выводам, они анализировали образцы крови группы подопытных людей. Среди них были как взрослые люди, так и младенцы.

При проведении генетической терапии методом CRISPR используется белок Cas9. С помощью него проводят некоторые манипуляции на ДНК. Ученые поставили перед собой цель выяснить, существует ли в организме человека антитела для этого белка. Их предположения подтвердились. В 65 процентов случаев они нашли в организме людей Т-клетки, которые защищают его от действия Cas9. Выходит, что удалений мутаций у людей, имеющих в организме этот белок, не имеет смысла. Более того, применение CRISPR может вызвать общую интоксикацию, которая поразит организм.