Ученые заявили о странных звуках со дна океана

На дне Тихого океана находится рукотворная установка, создающая непонятные звуки. О таком инциденте сообщалось еще с 1991 года.

Ученые сообщают о странных звуках, доносящихся с глубин Тихого океана последние 27 лет. По предварительной информации, аномалия может создаваться в результате действий рукотворной установки.

Специалисты заявляют, что в 1991 году они могли с большим трудом расслышать поступающий с глубин океана сигнал, однако спустя три года ситуация изменилась. По их предположению, на дне находится некий мощный аппарат, причем эксперты уверены, что эти звуки издают не животные и рыбы. Данные аномалии такие усиленные, что их способны улавливать даже космические спутники. Вероятно, источник звука находится глубоко в воде, но человечество, в силу собственных ограниченных возможностей, пока не может опуститься на рекордно низкую глубину Тихого океана.