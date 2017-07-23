Ученые из Швейцарии измерили температуру океана за тысячи лет

Исследовательская группа ученых из Швейцарии определила, что за 10 тысяч лет океан потеплел на 2,6 градуса по Цельсию. К такому выводу они пришли после изучения пузырьков воздуха во льдах Антарктики.

Ученые из Бернского университета и Федеральной научно-исследовательской лаборатории материаловедения провели анализ пузырьков воздуха, которые они выявили во льдах Антарктики. В исследуемых фрагментах, полученных из глубинных участков ледяной шапки Антарктики, они нашли пузырьки парниковых и инертных газов.

Вода при охлаждении поглощает газы из атмосферы, а при потеплении пузырьки газов высвобождаются. По концентрации таких газов в составе льда ученые смогли определить, как менялась температура и какой она была в определенный период времени.

Так, благодаря анализу льда Антарктиды, ученые выявили, что за 10 000 лет океан потеплел на 2,6 градусов по Цельсию. Благодаря таким исследованиям эксперты могут проследить изменения климата и попытаться выстроить прогнозы на дальнейшие изменения.