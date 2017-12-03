Ученые раскрыли уникальные свойства кофейных зерен

Ученые из США в ходе последних исследований раскрыли уникальные свойства кофейных зерен, о которых ранее не было известно. Результаты эксперимента они опубликовали в медецинском журнале Nature Medicine.

Ученые из США опубликовали статью, раскрывающую уникальные свойства натуральных зерен кофе, о которых раньше никто не знал. В этой статье были приведены результаты эксперимента, который они проводили, аргументирующий правдивость их слов. Специалисты сообщают, что проводили опыт над мышами. Им долгое время не позволяли спать, а также заставляли активно двигаться. В этот период проверяли, насколько они чувствительны к боли. Чтобы снизить порог их чувствительности, им давали некоторые обезболивающие препараты, которые в медицине применяются к людям. Проверяли также и то, как организм отреагирует на кофеин. Оказалось, что он действительно способен снять боль.

Таким образом, те, кому кофе не противопоказан по состоянию здоровья, могут пить данный напиток, когда у них что-то болит. Например, некоторые люди делятся, что принимают его, когда у них болит шея, и это действительно помогает. Однако ввиду своих свойств он не будет действовать более получаса.