Уфолог назвал найденные NASA на Марсе фигурки окаменелостями червей

Уфолог из Тайвани обвинил сотрудников NASA в «сокрытии правды от человечества» за то, что ученые «окаменелости червей» с Марса назвали простыми «фигурками». По мнению уфолога, снимки с Красной планеты открывают новые горизонты для изучения инопланетной жизни.

Ученые NASA опубликовали снимки, на которых виднеются странные объекты продолговатой формы. По мнению исследователей, фигурки не несут в себе важности для изучения Марса, так как они – простые окаменелости. Однако, уфологи всего мира во главе с известным экспертом в инопланетных цивилизациях Скотом Уорингом утверждают, что на снимках изображены окаменелые черви.

Уоринг выступил с обвинениями в сторону ученых NASA и указал, что астронавты продолжают держать человечество в неведении, скрывая факты о возможном существовании жизни на Марсе.

По мнению уфолога Уоринга, на снимках можно рассмотреть окаменелых червей. Ученые, уверен уфолог, должны признать этот факт и начать изучение окаменелостей. По словам Уоринга, исследователям необходимо сравнить образцы марсианских червей с клетками земных представителей.