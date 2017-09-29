Физики открыли путь в четвертое измерение

Физики из Университета Пенсильвании открыли путь в четвертое измерение. Научными исследованиями руководил профессор Макаел Рехтсман.

Ученым, наконец, удалось найти путь в эфемерное четвертое измерение. Таким образом, в рамках данного исследования физики создали специальные двухмерные структуры, в одной находились ультрахолодные атомы, а в другой фотоны. В обоих случаях ученые добились взаимодополняющего результата, напомнившего квантовый эффект Холла. Физики использовали работы, удостоенные Нобелевской премией в 2016 году, и тем самым убедились в существовании четвертого измерения.

Как удалось установить физикам, трехмерные объекты отбрасывают двухмерные тени, которые позволяют судить о форме этих же объектов. Для достижения поставленной цели ученым пришлось охлаждать атомы к нулю и использовать лазеры.