Работающие в ночное время женщины чаще рискуют заболеть раком

Женщины, которые работают в ночное время, чаще рискуют заболет раком. К такому выводу пришли исследователи из китайского Университета Чэнду.

Как пишет издание "ВладТайм", учёные проанализировали медицинские данные о состоянии 3,9 миллионов человек из Европы, Азии, США и Австралии. Они также изучили записи в картотеке заболеваний онкологического характера. После изучения ситуации, эксперты заметили зависимость между недугом и долгосрочными ночными сменами.

Результаты показывают, что на 19% больше представительниц слабого пола страдают от рака, если работают ночью. Чаще всего опухоль поражает молочные железы и желудочно-кишечный тракт. У многих таких женщин также диагностируют рак кожи. Медик Ксюэль Ма отмечает, что подобный риск является свойственным для жителей европейских и североамериканских стран. Они более предрасположенны к раку. Подобое явление она и её коллеги связывают с функционированием половых гормонов.