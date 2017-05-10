Археологи рассказали о новых находках у греческого острова Антикитера

Греческие археологи прокомментировали новые находки, которые они обнаружили на затонувшем древнем корабле у острова Антикитера. О находках рассказала сотрудница музея Фонда Екатерины Ласкариди Элия Никитопулу.

По данным археологов, в середине I века до нашей эры у побережья острова Антикитера потерпел крушение торговый корабль. Судно является уникальным объектом для истории и изучения, на его борту торговцы везли множество предметов искусства и науки того времени.

На территории обнаруженного затонувшего судна ученые с 2014 года проводят подводные работы и поднимают со дна различные уцелевшие предметы. Так, археологам удалось найти и поднять необычный диск из бронзы. В нем «спрятаны» бык, части статуи – рука и одежда, плита из мрамора, украшения из бронзы и декор для мебели.

Археологи продемонстрировали и рассказали о 37 предметах, которые им удалось отыскать под водой. Находки разместили в специальные аквариумы, так как воздух может оказать на них разрушительное влияние. Среди находок есть кольцо из золота, обломки вазы из стекла, сосудов из глины и даже части самого судна.