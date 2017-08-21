В Японии создают сверхчувствительный радар космического микромусора

Сотрудники космического агентства JAXA в Японии сообщают о разработке радара, который будет способен отследить «космический мусор» величиной от десяти сантиметров. Сведения передает местное издание «Иомиури».

В Японии ведется разработка сверхчувствительного радара для поиска микромусора в космосе. Агентство JAXA уже имеет в наличии устройство для обнаружения подобных объектов. Оно установлено в префектуре Окаяма и действует в настоящее время. Между тем, у него обычная чувствительность. Она позволяет обнаружить объекты крупнее 1,5 метра. В сравнении с ним новый радар выступит как мощнейший в более чем 200 раз.

Как сообщает источник, новая разработка является большим достижением в области ракетостроения. С ее помощью будет предотвращено множество космических аварий, а также будут проводиться специальные исследования.