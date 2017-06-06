Исследователи: Земная жизнь могла зародиться на Венере

Эксперты предположили, что в далеком прошлом Венера могла быть колыбелью земной жизни. Несмотря на то, что поверхность Венеры не пригодна для жизни, бактерия Helicobacter pylori смогла адаптироваться в такой среде и попасть на Землю при помощи метеоритного дождя.

Вторая по счету планета Солнечной системы, которая получила имя богини любви Венеры, совсем не пригодна для жизнедеятельности живых организмов. Там часто выпадают осадки в виде кислотных дождей и давление превышает земное в целых 92 раза, а температура на поверхности +465 градуса по Цельсию.

Как отметили ученые, некоторые микроорганизмы, такие как бактерия Helicobacter pylori, способны абсолютно комфортно жить в серных облаках Венеры. Этот факт доказывает, что на остальных планетах, которые кажутся непригодными для существования живого, могут приспособиться различные микробы, что доказывает вероятность внеземного происхождения органики на Земле.

Предположительно, некоторые из бактерий попали на Голубую планету в результате астероидных «бомбардировок».