Учёные: Динозавры были дальтониками

Учёные из Мичиганского Университета выяснили, что динозавры, а также древние обитатели Земли были дальтониками. Результаты исследования подтверждают выноски из журнала Health.

Учёные акцентировали внимание на том, что динозавры и многие другие обитатели Земли, проживающие более миллиарда лет назад были по своей природе дальтониками. Это объясняется тем, что пару миллиардов лет назад состав воздуха был совсем другим. Химические вещества вызывали слепоту, но при этом животный мир мог легко отличать оттенки белого и тёмного. Джон Дальтон в 1794 году в своих работах полностью описал данное заболевание, которое схоже с информацией от учёных Мичиганского Университета.

Они в свою очередь провели ряд исследований, благодаря которым обнаружили химические вещества, оставшиеся на поверхности костей динозавров. Состав веществ свидетельствует о том, что составляющие воздуха имели значительные отличия от того времени. Химики подчеркнули, что в марте-апреле 2018 года будут опубликованы результаты исследования, согласно которым можно будет определить полную цветовую палитру зрения динозавров.