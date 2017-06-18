Ученые узнали, что произойдет, если на Земле взорвутся все АЭС

Британские ученые решили выяснить, что произойдет, если на всей Земле одновременно взорвутся все атомные электростанции. Они отметили, что такой вариант развитий приведет к тому, что на Земле жизнь станет невозможной в течение 156 лет.

На исследование специалистов подтолкнул четвертый сезон сериала "Сотня", где герои отправились в космос для того, чтобы спастись от ядерного апокалипсиса. Главная героиня отметила, что вернуться на Землю можно будет через 2 199 дней.

Так, в ходе исследования ученые изучили данные после катастроф на "Фукусиме" и АЭС в Чернобыле. Они подсчитали, какое количество радионуклидов попадет в атмосферу после того, как на планете взорвутся все АЭС, а также в течение скольких лет люди не смогут жить на Земле.

Ученые пришли к выводу, что почва и атмосфера окажутся загрязнены цезием-137, в результате чего человечество не сможет жить на планете около 156 лет.