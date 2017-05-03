NASA показало температурную карту Земли. Специалисты для этого проанализировали данные метеоспутников со всего мира.

В США климатологи совместно со специалистами космического национального агентства составили в исследовательских целях карту температур, зафиксированных на нашей планете за последнюю неделю. Для этого эксперты воспользовались данными со спутников, находящихся на космической орбите возле Земли.

На представленном изображении можно понять, что долгосрочные прогнозы синоптиков почти не сбылись. Ранее специалисты метеоцентров предсказывали одну температуру в том или иной регионе планеты, однако со спутника исследователи увидели несколько иную картину.

Серьезно отличались, в частности, показатели над территорией Северной Америки и европейском континенте. Температурные аномалии из космоса высчитывались путем сопоставления с другими результатами полученных ранее.