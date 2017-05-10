Ученые нашли способ лечения простуды без лекарств

Американские ученые в ходе очередного исследования смогли найти эффективный способ лечения простуды. По словам специалистов, заболевания можно избежать и не употреблять лекарства в том случае, если человек будет ежедневно употреблять в пищу куриный бульон или суп.

К таким выводам специалисты пришли после того, как изучили все трактаты еврейского врача и философа Моисея Египетского, который жил в XII веке. Моисей Египетский всегда советовал своим пациентам во время первых проявлений симптомов болезни употреблять в пищу куриный бульон. Он отмечал, что бульон имеет особенные свойства, которые убивают простуду.

Американским ученым удалось подтвердить слова Моисея Египетского. По версии исследователей, в курином бульоне содержаться вещества, которые могут губительно воздействовать на инфекции верхних дыхательных путей за счет того, что в бульоне содержатся противовоспалительные соединения.

Так, ученые также смогли выяснить, что у некоторых людей во время болезни употребляли куриный бульон, проходила даже заложенность носа.