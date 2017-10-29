NASA: В Рождество на Землю может обрушиться метеорит размером с многоэтажный дом

Исследователи NASA заявили о том, что в Солнечной системе появился гигантский метеорит, который с огромной скоростью движется к Земле. По словам ученых, по размерам данный метеорит напоминает многоэтажный дом.

Как стало известно, в воскресенье, 7 января, прямо в Рождество на Землю может обрушиться метеорит. В NASA заявили о том, что в Солнечной системе появился довольно огромный метеорит, который по своим размерам напоминает многоэтажный дом.

По словам ученых, в настоящий момент существует только два варианта событий: либо метеорит сгорит в атмосфере и его остатки упадут в Атлантический океан, либо он на огромной скорости столкнется с поверхностью Земли, после чего начнутся различные катаклизмы. Исследователи предположили, что последний вариант развития событий может привести к уничтожению всего живого на нашей планете.

Стоит отметить, что данный метеорит носит название bl987602. Многие специалисты сошлись во мнении, что объект никак не угрожает землянам, он просто сгорит в атмосфере и упадет в Атлантический океан. Ранее сообщалось, что данный метеорит должен был столкнуться с Землей 1 января, однако он сменил траекторию движения.