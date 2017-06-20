Немецкие ученые создали робота, способного колонизировать Марс

Немецкие ученые завершили работу над созданием робота, который способен колонизировать Марс. Робот получил имя Джастин и большую часть своих решений он принимает самостоятельно.

Как рассказали исследователи, по внешнему виду Джастин напоминает кентавра - верхняя часть у него человеческая, а вот передвигается он при помощи довольно устойчивого четырехколесного шасси. Он будет помогать специалистам колонизировать Марс.

Также исследователи отметили, что робот Джастин самостоятельно способен ремонтировать вещи, делать и пересылать фотографии, ловить летящие предметы, а также способен порадовать свежим чаем или кофе. Помимо этого ученые заявили, что Джастин довольно умный робот, так как большинство своих решений он принимает самостоятельно.