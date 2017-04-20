Психологи через 1-2 года по записям в соцсетях будут ставить диагноз

Учёные из Массачусетского технологического института (МТИ) научились определять вид психического расстройства человека по его записям в социальных сетях. Результаты были опубликованы в еженедельном издании журнала Health.

Благодаря исследованиям учёные уже давно с точностью до 90% могут определить вид психического расстройства у человека, совершившего суицид. Сотрудники правоохранительных органов США просят помощи у экспертов, анализирующих страницы в соцсетях. По характеру записей в большинстве случаев специалистам удаётся установить причину самоубийства. Теперь в МТИ разработали новую методику, которая позволяет в более короткие сроки (за 1-2 дня) установить и вид психического расстройства.

Для определения учёные составляют выборку из 20-100 записей в социальных сетях, сделанных за последние полгода. Причём активность пользователя берётся по всем интернет-платформам, включая запросы на порносайтах. Научные сотрудники Национального университета Цинхуа в Тайланде уточнили, что такой метод будет приобретать популярность уже через 1-2 года. Психологи, получив с разрешения клиента доступ к его аккаунтам в соцсетях, смогут в короткие сроки установить причину расстройства и определить, как помочь человеку.