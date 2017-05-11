В США физики нарисовали рожицы на кристаллах

В США ученые-физики нарисовали рожицы на кристаллах. Таким оригинальным способом они продемонстрировали новые возможности технологии структурирования.

Американские исследователи стремятся показать некоторые особенности кристаллические образований в новом свете.

Чтобы красочным способом подтвердить свои действия, они нарисовали человеческие карикатурные рожицы, смайлики и сердечки при помощи кристаллической структуры. По признанию авторов эксперимента, на самом деле расстояние между элементами кристаллической решетки вполне достаточно, чтобы путем манипуляций извне воздействовать на них и формировать тот рисунок или ту модель взаимодействия, которое необходимо для полезности технологии.

Вначале двухмерная модель выступает в роли заготовки будущего рисунка. Затем при помощи лазерного оборудования мелкие кристаллики разносятся на такое расстояние между друг другом, что в конечном итоге получается трехмерная модель.