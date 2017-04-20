Ученые назвали опасность недосыпания для человека

Ученые из Нью-Йоркского университета в ходе проведенного исследования выяснили, какую опасность для человека таит недосыпание. Как оказалось, люди, которые спят менее 8 часов в сутки, больше всего подвержены депрессии и часто испытывают тревогу.

В ходе своего исследования специалисты изучали режим сна людей, которые в той или иной степени испытывали беспокойство и постоянно были сосредоточены на своих мрачных мыслях. Как оказалось, постоянный недосып не дает человеку возможности отвлечься от своих негативных мыслей, что способствует развитию различных нарушений психики, а именно депрессии и чувства тревоги.

По версии ученых, данное исследование весьма важное, так как благодаря ему психиатры смогут более успешно бороться с различными расстройствами психики, корректируя режим сна пациентов.