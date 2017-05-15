Ученые выяснили, как женщинам родить детей с высоким IQ

Ученые рассказали, что нужно есть женщинам, которые хотят рождения детей с высоким IQ. Исследованием занимались научные сотрудники Корнелльского университета.

Американские специалисты сообщают, что у беременных, которые постоянно принимают в пищу яйца, на свет появляются дети с высоким интеллектом. Ученые сравнили это с тем фактором, что в данном продукте в огромном количестве имеется холин, который отвечает за память и возможность обрабатывать и запоминать информацию у детей. При этом западные эксперты не советуют роженицам есть много яиц, достаточно будет их двойной суточной нормы. Это можно связать с тем, что в данном продукте присутствует немалое содержание холестерина. Холин содержится также в орехах, рыбе, птице, бобовых и красном мясе.

В связи с этим американские ученые рекомендуют будущим матерям обратить личное внимание на то, дабы их рацион содержал все эти ингредиенты в сбалансирован