В Новой Зеландии корова отелилась после того, как её хозяйка сняла на камеру НЛО. Как сообщаюют журналисты издания VladTime, объекты некоторое время покружили над полем, а после исчезли.

Корова была там же, и было известно о том, что она скоро должна телиться. Однако случилось это именно после того, как улетели пришельцы. У животного появилось два телёнка.

Жительница Новой Зеландии выставила ролик с НЛО в Сеть, и интернет-пользователи стали думать, что же она увидела. Некоторые согласились с тем, что там действительно могли быть инопланетные космолёты, которые далее затянуло в телепорт. Однако большинство заявили, что на видео земные беспилотники, поскольку очень уж медленным было движение объектов.