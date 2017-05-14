Ученые сообщили о колонизации Титана в ближайшее время

Ученые из США допустили возможность колонизации по покорению Титана в ближайшем будущем. Именно крупнейшему спутнику Сатурна суждено стать вторым домом для землян, поделился в своей книге палеонтолог Аманда Хендрикс.

Произведение "За пределами Земли: В поисках нового дома" от известного во всем мире палеонтолога из США Аманды Хендрикс, превознесла как "обычных" представителей мирового сообщества, так и ее именитых коллег. В своем "детище" известный ученый прогнозирует колонизацию Титана в ближайшее время человечеством. Как полагает Хендрикс, замерзшая на Сатурне вода предоставит для колонизаторов необходимый для жизни кислород, тогда как добыть топливо возможно будет из недр Титана.

Живя на спутнике Сатурна, человечество сможет без особых трудностей перемещаться без скафандров, по той причине, что его довольно плотная атмосфера не пропускает радиацию.