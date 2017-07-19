Ученые добились уменьшения озоновой дыры сокращением выброса фреонов

Ученые NASA смогли добиться уменьшения озоновой дыры над Антарктидой при помощи сокращения выброса фреонов. Данное исследование показало, что апокалипсис еще не скоро придет на Землю.

Во время своего эксперимента исследователи использовали спутник Aura. В течение длительного времени микроволновые спектры спутника вели наблюдение за атмосферным составом Антарктиды и показали, что хлор разрушающе воздействует на озоновый слой. Так, в период с 2009 года и по сей день человечеству удалось резко сократить выброс хлора, что дало положительный экологический результат.

Таким образом, исследователи NASA заявили, что им удалось добиться уменьшения размера озоновой дыры над Антарктидой, и поэтому ждать экологического апокалипсиса пока не стоит.