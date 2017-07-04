Во Флориде специалисты спасли от гибели до 100 черепах

Экологи из Флориды смогли спасти до 100 морских черепах, которые стали замерзать по причине довольно низкой температуры воды в Мексиканском заливе.

Животные были вынуждены всплыть на поверхность воды, где оказались довольно легкой добычей для своих природных врагов, в том числе и для акул. Черепахи находились практически в неподвижном состоянии, что привлекло внимание специалистов.

Как пишет агентство Reuters, животных извлекли из воды и доставили в город Панама-Сити. Там они будут находится в специализированных теплых аквариумах. После того, как вода в Мексиканском заливе достигнет нормы, черепах отпустят в их обычную среду обитания.