Уфологи: Доказано, что ЦРУ обучало людей снимать инопланетян

Уфологи заявили о появлении доказательств того, что ЦРУ обучало людей снимать инопланетян. Были обнаружены документы с детальными рекомендациями, написанными сотрудниками Пентагона, как сообщает VistaNews.

Предположения относительно возможной причастности ЦРУ к исследованиям внеземных цивилизаций обсуждали не один год. Найденные документы подтверждают эту версию, и из них также понятно, что работа велась в девяностые годы прошлого века.

Специалисты в области инопланетных аномалий отмечают, что ЦРУ умалчивало такую информацию, чтобы не посеять панику среди людей. В выдержках, подтверждающих то, что организация занималась изучением НЛО, пишется, что нужно делать фокус на самом предполагаемом объекте – космолёте или внеземном существе.

В целом, по мнению некоторых экспертов, ЦРУ ещё многое может скрывать. В частности, ранее организацию обвиняли в причастности к трагической гибели секс-символа прошлого века Мэрилин Монро, однако доказательства обнаружены не были. Комментариев от представителей ЦРУ по поводу документов об НЛО пока не имеется.