Ученые пытаются заменить биопсию новым методом диагностики

Специалисты из США разработали аналог привычной биопсии в стенах Техасского университета. Отныне при диагностике пациента предоставляется возможным использовать способ многопараметрической МРТ.

Поводом для проведения подобных исследований послужило беспокойство за больных, которым приходилось терпеть боли во время процедуры. Вновь изобретенный способ не приносит никаких болезненных ощущений.

Как сообщают ученые, прейти в полной мере к новому методу на данный момент не предоставляется возможным. Но для пациентов, желающих подтвердить диагноз, новый метод отличный вариант. С вероятностью в 80% можно определить верный диагноз, в связи с чем специалисты ведут работы над улучшением данного показателя.

Ученые возлагают надежды на то, что в ближайшем будущем биопсия не останется основным способом диагностики заболеваний, на смену которой придет более прогрессивный мпМРТ.