Ученые из США рассказали о необходимости использования солнцезащитного крема зимой

Ученые из США поделились информацией о том, что солнцезащитный крем необходимо использовать не только в летнее время, но и зимой. Со слов исследователей, из-за немалого количества ультрафиолета при нахождении солнечного светила ниже, чем обычно, человек подвержен развитию различных болезней, в том числе и рака кожи.

В результате проведения опытов над короткошёрстными животными представилось возможным выявить, что ультрафиолет в зимний период времени с большей силой оказывает отрицательное влияние на появление морщин. Кожа может потерять однотонную пигментацию и упругость в конечном счете приводящую к образованию новых морщин.

Зимой солнечные лучи, достигающие земной поверхности, имеют структуру UVB, представляющие наиболее сильную опасность для человека. Со слов исследователей, процесс старения кожи вызван большим количеством радиационных элементов. В связи с этим эпителий не получает достаточного количества необходимого света.