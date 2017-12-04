Жители Земли поделились кадрами первого в 2018 году суперлуния

В ночь на второе января жители Земли наблюдали первое в суперлуние в новом 2018 году. После этого многие делились запечатленными кадрами новогоднего явления в своих социальных сетях.

Согласно прогнозам астрономов, жители Земли должны были увидеть первое в году суперлуние в ночь с первого на второе января. Это действительно случилось, и подтверждение тому – сотни и тысячи фотографий по социальным сетям, на которых запечатлена огромная луна на фоне самых разных стран и городов мира. В московском планетарии сообщалось, что жители России смогут увидеть суперлуние в случае хорошей погоды и отсутствия облачности. После этого в сети появлялись снимки отечественных фотографов.

Сообщается, что в этом месяце землян ожидает еще одно похожее явление. Как рассказал сотрудник планетария, в конце месяца произойдет очередное суперлуние, однако перед эти с Земли можно будет наблюдать большое Солнце. Его будет видно уже сегодня.