Ученые: Найден способ лечения метастаз в мозгу

Ученые одного из университетов Соединенных Штатов раскрыли секрет по борьбе со злокачественными опухолями пациентов, у которых болезнь начала давать метастазы в кору головного мозга и ЦНС. Выделяется, что большое количество людей не получают должной помощи в борьбе с болезнью, по той причине, что «такое не лечится».

Специалисты выделили более двух стратегий, которые должны значительно помочь в выборе нужных препаратов для эффективной терапии. Если лекарство, как предполагается, не внесет существенных влияний в работу головного мозга, его разрешается выписывать больным с медленным развитием недуга, но никак не быстрым. Если влияние лекарства на работу центральной нервной системы ожидаемо, то он прописывается пациентам с недугом в любой степени. Если же врачи не имеют представления о работе лекарства, то в таком случае оно проходит испытания на людях с ранней стадией развития недуга.