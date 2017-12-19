Американские учёные научились ускорять рост растений фотосинтезом

Учёные из США научились ускорять рост растений, воздействуя на процесс фотосинтеза. Результатами работы они поделились с журналом Science.

Сотрудники Иллинойского университета существенно повысили скороть развития фито-организмов посредством увеличения количества трех типов белка, которые влияют на фотосинтез. Опытные образцы табачных видов флоры после принятых биологами мер начали расти от 14% до 20% быстрее.

Эксперименты доказали возможность реализации теории, разработанной в ходе анализов, расчётов, лабораторных и полевых испытаний. В итоге специалистам удалось подобрать комбинацию белков для лучшего преобразования световой энергии. Профессор Стефен Лонг, возглавивший проект, отметил, что пока не может наверняка предсказать успех в случае с более сложными агрокультурами. Он, однако, прогнозирует, что прогресса добиться удастся, ведь речь идёт о явлении, свойственного для любого растения.