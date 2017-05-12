После исследований учёные считают 2 января лучшим днём для зачатия детей. Такие данные опубликовало издание "ВладТайм".

Специалисты провели опрос среди 1,5 тысячи молодых матерей и выяснили условия, способствующие беременности. Как показывает статистика, многие дети рождаются в сентябре - ровно через девять месяцев после 2 января.

Исследование свидетельствуют о том, что наиболее благоприятным периодом суток для плодотворного занятия сексом является отрезок с 22 до 23 часов. Среди того, что помогает зачатию, мамы называют ананасовый сок, черный шоколад, сон в тёмной комнате и избежание алкоголя в новогоднюю ночь.

15% респондентов отметили, что после полового акта отключали Wi-Fi. Ещё 10% надевали теплые носки для поддержания теплой обстановки для ног. Некоторые рассказали, что ели картофель фри или носили охлажденные трусы.