Уфологи: В 2018 году инопланетяне нападут на Землю

Уфологи уверены, что 2018 год станет крайне опасным в плане внеземных атак. Инопланетяне, вполне вероятно, в скором времени поработят Землю.

Очередное предсказание уфологов не внушает уверенности в завтрашнем дне. Как оказалось, 2018 год будет преисполнен различными катаклизмами и сверхъестественными явлениями. Кроме того, как заключили специалисты, Земля подвергнется неоднократной атаке инопланетян.

Всему причиной, заявляют уфологии, стала Йеллоустонская кальдера. Из-за резкого повышения температуры вокруг нее, цвет в этом районе стал темнее, а подобное вполне может стать таким себе сигналом к действию для инопланетных рас.

Однако в точности ничего подобного еще не доказано, потому, пока есть возможность, стоит наслаждаться новогодними праздниками.