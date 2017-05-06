Исследователи: Шоколад может исчезнуть через 40 лет

Какао-бобы, из которых изготавливают шоколад, согласно последнему исследованию специалистов из США, могут исчезнуть к 2050 году из-за жарких и сухих погодных условий.

Ученые изучают возможности использования технологий модулирования генов CRISPR для выращивания различных культур, которые могут выдержать такую погодную среду.

Исследователи разрабатывают создание более устойчивой версии растений какао, которые смогут выжить и расти в сухом и жарком климате, который наступит на планете через несколько десятилетий.

Со слов специалистов, это будет возможно с помощью новых технологий, которые благодаря исскуственным изменениям в ДНК сделают урожай более дешевым и надежным. Какао-бобы могут расти лишь в узких полосах лесистой местности, которая находится примерно на 20 градусов широты к северу и югу от экватора, где температура и дождливая погода не меняется в течении всего года.

Большая часть какао-бобов для производства шоколада на планете на данный момент поступает лишь из двух стран, которые расположены в Западной Африке - Кот-д'Ивуара и Ганы.

Как подчеркивают ученые, эти области окажутся непригодными для выращивания сырья для шоколада уже в ближайшие несколько десятилетий.