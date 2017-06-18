В Китае обнаружили кладку яиц динозавра

Кладку яиц динозавра обнаружили на юго-западе Китая. Возраст находки исследователи оценивают приблизительно в 130 миллинов лет до нашей эры. Кладку динозавров нашли рабочие во время строительства учебного заведения в провинции Цзянси.

Поначалу рабочие подумали, что это самые простые камни, но в момент удара одно из яиц разколось, и тогда мужчины решили об этом сообщить местным властям. В результате специалисты насчитали в кладке около 20 яиц.

Строительство на время было приостановлено, на данный момент на месте находки проводятся детальные раскопки. Исследование находки в лаболатории показало, что яйца на протяжении того времени пока лежали, хорошо сохранились, не повреждены и принадлежат одной особи.

На данный момент точный возраст окаменевшей находки исследователи пока не уточняют. Но уже сейчас отмечают, что яйца относятся к меловому периоду, когда все динозавры были еще не таких больших размеров.

Известно, что в древнем Китае жители считали кости динозавров костьми дракона, и перетирали их в порошок, чтобы в дальнейшем использовать как лекартсво. Ранее стало известно, что в юго-западной части Саудовской Аравии обнаружили одну из самых больших концентраций палеолитического материала.