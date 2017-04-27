Ученые обнаружили предполагаемого предка всего живого на Земле

Исследователями из Канады была обнаружена самая древняя водоросль вида Bangiomorpha pubescens. Специальстыми из Института Макгилл путем экспериментов установилено, что возраст водоросли больше одного миллиарда лет.

Для того, чтобы определить этот показатель, использовали метод рений-осмиевого анализа. Ученым удалось выяснить, что найденный объект - самый древний известный науке эукариотический (имеющий ядро в каждой клетке) организм.

К надцартсву эукариотов относят большую часть живых организмов на планете, от наипростейших одноклеточных растений до деревьев, от амебдо человека. Таким образом, данная находка может претендовать на звание древнейшего представителя надцарства и возможного предка всех эукариотов.

Ученые признали ценность исследованных останков для датирования различных этапов эволюции, как и то, что многое при их изучении остается непонятным. Например, нет других известных останков эукариот (организмов, клетки которых имеют ядро) возрастом более 800 млн лет, хотя несколько находок могут оказаться именно такими организмами.