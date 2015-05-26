В США будут лечить слепоту на генном уровне

Специалистами из США был изобретен препарат, с помощью которого будут лечить слепоту на генном уровне. Изобретение получило название Luxterna.

Американские ученые одобрили лечение слепоты на генном уровне с применением так называемого «правильного» гена ДНК, который искусственным образом вживляется пациенту и заменяет собой мутантный ген.

Насколько стало известно из проведенных исследований, причиной врожденной слепоты в многих пациентов могла стать мутация гена RPE65, передающаяся по наследству. Препарат Luxterna представляет собой тот же ген, однако правильно функционирующий.

Таким образом, именно с помощью Luxterna в США намереваются восстанавливать зрение у больных, которые давно потеряли надежду видеть.

Ранее упоминалось о том, что в США нашли способ лечить врожденную слепоту.